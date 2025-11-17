“Es un orgullo representarlos”, dijo Rucci al asumir otro mandato en el sindicato petrolero

El acto de asunción se hizo esta mañana. La comisión directiva tiene mandato hasta el 2029.

Ante más de 20 mil personas, asumió la conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La lista está encabezada por Marcelo Esteban Rucci, que renovó su cargo como secretario general y Ernesto Inal como secretario general adjunto.

El nuevo mandato se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2029.

El acto se llevó a cabo este lunes por la mañana en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces “Moisés Gómez” y se destacó por la masiva presencia de trabajadores y trabajadoras que colmaron las instalaciones.

Rucci, quien inicia un nuevo período al frente del gremio, fue electo en los comicios internos del pasado 22 de julio. Aunque hubo lista única para la renovación de autoridades, la participación fue histórica: más del 90% del padrón asistió a las urnas para ratificar la continuidad de la actual conducción.

Luego de la entrega de diplomas que oficializó los cargos, Rucci agradeció la confianza “para que sigamos representando a cada uno de ustedes” y aseguró que la comisión directiva continuará “al lado de cada trabajador”, porque “es un orgullo representarlos”.

Subrayó que “no nos mueve otra cosa que defenderlos de la mejor manera” y remarcó los dos pilares fundamentales de la organización: lealtad y unidad.

Por su parte, Ernesto Inal sostuvo que seguirán trabajando “para que todos puedan llevar el pan a su familia”. “Siempre vamos a estar parados en el mismo lugar: del lado de los trabajadores”, afirmó. Y cerró con un mensaje contundente: “Somos los trabajadores los que vamos a hacer que la Argentina salga, de una vez por todas, de estas situaciones”.

Nueva comisión directiva

La conducción que representará a los trabajadores petroleros y gasíferos de la Cuenca Neuquina quedó formalmente constituida de la siguiente manera:

Secretario General: Marcelo Esteban Rucci

Marcelo Esteban Rucci Secretario General Adjunto: Ernesto Inal

Ernesto Inal Secretario Administrativo: Juan Pablo Eggers

Juan Pablo Eggers Tesorero: Miguel Ángel Díaz

Miguel Ángel Díaz Protesorero: Flavio David Pereyra

Flavio David Pereyra Secretario Gremial: Daniel Alfredo Andersch

Daniel Alfredo Andersch Prosecretario Gremial: Cristian Bernales

Cristian Bernales Secretario de Actas, Prensa y Propaganda: Martín Guillermo Pereyra

Martín Guillermo Pereyra Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda: Ricardo Andrés Jara

Ricardo Andrés Jara Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte: Celeste Daniela Urrutia

Celeste Daniela Urrutia Secretario de Previsión Social: Luis Alberto Gordillo

Luis Alberto Gordillo Secretaria de la Mujer y la Familia: Mariana Alejandra Cofré

Mariana Alejandra Cofré Vocales Titulares: Paola Eva Mariana Cabezas (Vocal 1) y Luciano Sebastián Muñoz (Vocal 2)

La comisión revisora de cuentas estará integrada por Néstor Fernando Medel y Hugo Arcadio Zalazar (titulares), y por Ruth Betsabé Sánchez y Patricio Keim García (suplentes).

La asunción se da en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera en la región, lo que plantea a la conducción gremial el desafío de continuar garantizando los derechos laborales y la seguridad de miles de trabajadores.

Un legado de lucha y unidad

En la previa del acto, una presencia fue imposible de ignorar: la memoria del histórico dirigente petrolero Guillermo Pereyra, cuya figura sigue profundamente arraigada en el sentimiento de la familia petrolera.

“Quiero decirles que Guillermo Pereyra no hizo nada solo, lo hicimos juntos”, resonó la palabra del histórico dirigente en un video homenaje, despertando un aplauso cerrado de las más de 20 mil personas presentes. Fue una frase suya, pronunciada con el corazón en la mano en uno de sus últimos y más conmovedores actos.

“Guillermo Pereyra nos marcó un camino de solidaridad, de respeto hacia los trabajadores y de lucha constante por sus derechos”, recordó Rucci al iniciar su discurso. También destacó que la realidad actual del sindicato se debe al trabajo incansable de dirigentes que ya no están, como Ricardo Astrada, Osvaldo Marín y Richard Dewey.