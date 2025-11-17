Cutral Co: Presentan el proyecto de la nueva plaza en el barrio Unión

Para crear un pulmon verde en el barrio

Autoridades municipales presentaron oficialmente los detalles del proyecto de la nueva plaza que se desarrollará en el barrio Unión de la ciudad de Cutral Co. El acto de presentación contó con la presencia del intendente municipal, Ramón Rioseco, el presidente del Consejo Deliberante, Jesús San Martín, el secretario de Obras Públicas, ingeniero Henry Torrico, y la presidenta del barrio Unión, Natalia Estrada.

El proyecto, impulsado por iniciativas del intendente, busca enmarcarse en la gestión municipal de mejorar los espacios verdes y la calidad de vida de los vecinos. El objetivo central es transformar la manzana 273 en el barrio Unión en un “pulmón verde y un centro recreativo accesible e inclusivo para todos los vecinos”.

Detalles del Espacio Comunitario

La nueva plaza se extenderá sobre una superficie total aproximada de 4210 metros cuadrados. Estará delimitada por las calles Salén, Perito Moreno, José Montesino y Sacerdote Pedro Lles.

El concepto de diseño se centra en la accesibilidad universal, creando entornos utilizables por todas las personas, incluyendo la primera infancia, niños, y mayores.

Entre las principales características, la plaza contará con:

Espacio Deportivo: Un polideportivo de aproximadamente 623 m² que permitirá la práctica de fútbol, vóley y básquet. Contará con una pintura especial, similar a la utilizada en el minigimnasio de la ciudad.

Un polideportivo de aproximadamente 623 m² que permitirá la práctica de fútbol, vóley y básquet. Contará con una pintura especial, similar a la utilizada en el minigimnasio de la ciudad. Recreación Infantil: Cinco áreas de juego (playones) con distintas formas geométricas. Se priorizará la seguridad mediante el uso de material de caucho continuo, siguiendo el concepto de “plazas blandas”. Se aprovechará el desnivel importante del terreno para ubicar estas formas.

Cinco áreas de juego (playones) con distintas formas geométricas. Se priorizará la seguridad mediante el uso de material de caucho continuo, siguiendo el concepto de “plazas blandas”. Se aprovechará el desnivel importante del terreno para ubicar estas formas. Espacio Verde: Se prevé una superficie de 2100 m². Incluirá la plantación de especies como fresnos, fresnos dorados, siluvelos de jardín, libustro y frenos rojos, buscando una armonía visual.

Se prevé una superficie de 2100 m². Incluirá la plantación de especies como fresnos, fresnos dorados, siluvelos de jardín, libustro y frenos rojos, buscando una armonía visual. Infraestructura: Se instalará mobiliario de plazas (bancos, cestos) y un sistema de riego automatizado y presurizado, alimentado por una cisterna de 30.000 litros. La iluminación será con sistema LED, buscando un efecto lumínico agradable por la noche.

La presidenta del Barrio Unión, Natalia Estrada, manifestó su profundo agradecimiento por la concreción del proyecto. “La verdad que muy agradecido con Dios primeramente porque la verdad que fue muy esperado esta plaza. Sí, muy esperada”, afirmó.

Estrada destacó que el nuevo espacio será “un lugar de encuentros, un lugar de recreación, un lugar donde nos encontramos los vecinos, familias”. Anticipó que seguramente se realizarán muchos eventos para las familias, niños y adolescentes.

Recordó que los vecinos tuvieron un primer “parquecito” en la calle Alem en Las Malvinas, hecho a pulmón, que era “un paso obligado y grato para ir al centro de salud”. Comparando ese recuerdo con la obra actual, mencionó que la nueva plaza “va a cambiar mucho ese punto, ese sector y y bueno, va a convocar a todos”.

El intendente municipal, Ramón Rioseco, se refirió al crecimiento exponencial que ha tenido el Barrio Unión en los últimos diez años, duplicándose o más, lo cual requiere planificar infraestructura.

El intendente subrayó que estas plazas son “espacios convocantes” y “espacios democráticos” donde todos los vecinos tienen acceso “sin ninguna distinción de ninguna categoría ni de ninguna economía”.

Rioseco enfatizó el rol del gobierno en garantizar la calidad de vida: “Como gobierno tenemos que garantizar la accesibilidad, tenemos que garantizar la seguridad, como decía el secretario, y tenemos que garantizar la calidad de vida”. Esto incluye luces, cámaras de seguridad y toda la infraestructura adecuada, tal como se está realizando en toda la ciudad.

El intendente expresó su satisfacción por cumplir con la demanda de los vecinos: “Es un compromiso que teníamos que cada vez que inauguramos una plaza venía el comentario decía, ‘¿Y cuándo la de Unión?’ Ahora la de Unión”.

Se espera que los primeros trabajos de la empresa constructora comiencen la semana próxima. El intendente concluyó que la plaza contará con riego automatizado, luces LED y “toda la categoría que tiene que tener una plaza como se merecen los vecinos de [Barrio] Unión”.