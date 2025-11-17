Cutral Co: el CFP Nº 26 realizará este martes su Expo-Venta anual

Se llevará a cabo en la sede ubicada en Matorras y Sarmiento

El Centro de Formación Profesional Nº 26 “Ex Mano de Obra” realizará este martes 18 de noviembre, de 19 a 22 horas, su tradicional Expo-Venta anual, una jornada en la que estudiantes y docentes expondrán los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

El evento, cuya fecha fue reprogramada, se llevará a cabo en la sede ubicada en Matorras y Sarmiento, en la ciudad de Cutral Co, y estará abierto a toda la comunidad.

Durante la exposición se presentarán todos los trayectos formativos que ofrece la institución. Los asistentes podrán recorrer los distintos espacios de exhibición, conocer los procesos de producción y adquirir piezas elaboradas por los estudiantes de las diferentes especialidades.