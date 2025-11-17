Continúan abiertas las incripciones para Ingeniería Electrónica en la sede Plaza Huincul

Propuesta académica orientada al desarrollo tecnológico, la automatización, la robótica y los sistemas electrónicos, áreas clave para la innovación del futuro.

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén (UTN–FRN), anunció la continuidad de inscripciones para la carrera de Ingeniería Electrónica en su sede de Plaza Huincul, una propuesta académica orientada al desarrollo tecnológico, la automatización, la robótica y los sistemas electrónicos, áreas clave para la innovación del futuro.

La oferta incluye un título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Electrónica, con una duración estimada de tres años, y el título final de Ingeniero/a Electrónico/a, cuya cursada se extiende aproximadamente cinco años y medio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de diciembre de 2025, y quienes deseen iniciar el proceso deben completar el formulario disponible ACÁ.

Como parte del ingreso, la universidad ofrece el Seminario PAICAT, una instancia pensada para acompañar a las y los estudiantes en su adaptación al ámbito universitario. La aprobación de este seminario es un requisito obligatorio para acceder al ingreso formal a la carrera.

Además, la UTN–FRN informó que las y los aspirantes provenientes de otras localidades podrán gestionar el acceso a residencias universitarias, un recurso que facilita la continuidad educativa de estudiantes del interior.