Se realizó la primera edición del Festival Cultural Co

La jornada incluyó además diversos stands con propuestas locales que acompañaron el encuentro.

En la sede del barrio Parque Oeste se llevó a cabo la primera edición del Festival Cultural Co, una iniciativa comunitaria organizada en conjunto por la presidenta barrial, Marité Almendra, y un grupo de jóvenes del sector, con el propósito de promover el arte, el deporte y la participación social. La jornada incluyó además diversos stands con propuestas locales que acompañaron el encuentro.

El evento contó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien recorrió las actividades junto al gestor cultural y organizador del festival, Damián Meco, y a la presidenta de la comisión vecinal. Durante su visita, el jefe comunal destacó la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la agenda cultural de la ciudad.

“Esto es parte de la cultura, de los sueños de los jóvenes y de lo que proyectan. Nuestro compromiso es acompañarlos, contenerlos y generar espacios reales para que puedan desarrollarse culturalmente. Siempre vamos a estar presentes apoyando estas iniciativas”, expresó Rioseco.

Por su parte, Meco, referente de la marca local PBK, explicó que el festival incorporó también propuestas deportivas y artísticas dirigidas a distintos grupos de jóvenes. “Somos PBK, una marca de ropa que apoya a los chicos de la cultura. Sumamos competencias de freestyle, penales, tiros libres de básquet, shows de baile y música, junto a Marité Almendra y el equipo del barrio”, señaló.

Finalmente, el organizador agradeció el acompañamiento institucional y anticipó que la intención es darle continuidad al proyecto. “Agradecemos a las autoridades, y desde ahora queremos seguir avanzando con estos eventos”, afirmó.

El Festival Cultural Co dejó como balance una jornada de participación activa, integración y expresión, con una fuerte impronta juvenil y comunitaria.