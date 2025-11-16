Santilli agradeció el respaldo de Cutral Co y dialogó con Pérez sobre las reformas nacionales

En medio de la gira que el ministro del Interior, Diego Santilli, emprendió por distintas provincias para reforzar los vínculos políticos del Gobierno nacional, el funcionario mantuvo un encuentro reservado con el concejal y referente de la Libertad Avanza de Cutral Co, Omar Pérez, quien aportó detalles sobre el contenido y el trasfondo de la conversación.

La visita de Santilli a Neuquén no estuvo limitada solo a la agenda protocolar con el gobernador. Según reconstruyó este medio a partir del relato de dirigentes presentes, el ministro buscó avanzar en la construcción de una red de interlocutores confiables en cada distrito, una pieza clave para el paquete de reformas que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

Entre los puntos centrales, Santilli repasó los proyectos que el presidente le encomendó destrabar: la reforma del Código Penal, la reforma laboral y la discusión del Presupuesto nacional. También transmitió la instrucción de “tender puentes” con las provincias para asegurar mayor previsibilidad política en un escenario legislativo fragmentado.

Pérez, referente local del espacio libertario, describió la reunión como “productiva” y destacó el gesto del ministro al agradecer explícitamente el respaldo obtenido en Cutral Co durante las recientes elecciones legislativas. Según indicó, el encuentro no se limitó a un intercambio protocolar: Santilli habilitó canales directos de comunicación con los representantes de cada ciudad y alentó a plantear inquietudes vinculadas al funcionamiento institucional y las demandas comunitarias.

La estrategia, explican fuentes oficiales, busca consolidar una trama de diálogo federal que permita sostener las reformas en marcha y anticipar conflictos territoriales antes de que escalen.

La reunión se inscribe en un contexto político donde el Gobierno nacional intenta equilibrar la tensión entre su programa de reformas y las necesidades de gobernabilidad en las provincias.