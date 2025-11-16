Petrolero Argentino y un sábado redondo en fútbol y básquet

Victoria en ambas disciplinas

La institución Naranja tuvo acción en dos de sus disciplinas. En fútbol, fue victoria frente a Unión Vecinal por Lifune y en básquet también fue victoria para el Matador frente a Vista Alegre.

Petrolero quería seguir con la racha ganadora en Lifune y venció a Unión Vecinal en una jornada con mucho viento. David Rojas abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Luego el doblete de Marcelo Muñoz cerró la victoria por 3 a 1.

En Básquet, Petrolero tuvo un comienzo ajustado pero mejoró en la segunda mitad. Los parciales fueron 11-13, 34-27, 61-40 y el resultado final fue 85 a 51 para Petrolero.