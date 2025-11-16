Invitan a jornada de salud y vacunación por el Mes del Orgullo LGBTIQNB+ en el hospital

La actividad es impulsada por el dispositivo Encuentros Diversos y contará con propuestas culturales, espacios de información y servicios sanitarios

Este jueves 20 de noviembre, a las 11 horas, se realizará en el espacio verde del hospital una jornada de salud e inmunizaciones en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQNB+ en Argentina. La actividad es impulsada por el dispositivo Encuentros Diversos y contará con propuestas culturales, espacios de información y servicios sanitarios para toda la comunidad.

Durante la jornada se compartirán poesías, música y fragmentos del Archivo Histórico de la Memoria Trans, con el objetivo de visibilizar experiencias, promover la reflexión y fortalecer el reconocimiento de derechos.

El equipo del Hospital y el Programa de Diversidad de Neuquén estarán presentes para completar esquemas de vacunación, brindar asesoramiento y atender consultas vinculadas a la salud integral. Además, se instalará un punto de testeo rápido de VIH para quienes deseen realizarlo de manera confidencial y gratuita.

Desde la organización destacaron que se trata de un espacio abierto a toda la población, pensado para promover el acceso a la salud en clave de diversidad. Se invita a las y los asistentes a llevar mate para compartir y participar de las actividades propuestas.