Huincul: Capacitaron a productores en técnicas hortícolas y control de plagas

El pasado 14 de noviembre se realizó una jornada de capacitación sobre Manejo de Cultivos Hortícolas y Control Biológico de Plagas en Plaza Huincul, dirigida a productores y vecinos interesados en adquirir herramientas para fortalecer sus prácticas de cultivo.

La actividad estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, especialista del INTA AER Centenario, quien desarrolló contenidos orientados a mejorar la producción hortícola mediante técnicas sostenibles y métodos de control biológico para reducir el uso de agroquímicos.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar de la Municipalidad de Plaza Huincul, en el marco de las acciones de capacitación y acompañamiento al sector productivo local.

Durante el encuentro, los asistentes participaron de una instancia teórica y otra práctica, donde pudieron consultar dudas y analizar estrategias aplicables a sus propios cultivos.

Como cierre de la jornada, se entregaron certificados de participación y un kit de semillas de estación, con el objetivo de incentivar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

La capacitación formó parte del programa de formación continua que ambas instituciones impulsan para fortalecer la agricultura familiar y promover la producción hortícola en la región.