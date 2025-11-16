Este es el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada estable y con buenas condiciones meteorológicas.

De acuerdo al informe, el cielo permanecerá despejado durante la mañana y mayormente despejado hacia la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 25°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C durante las primeras horas del día.

Respecto al viento, se prevé una intensidad moderada. Durante el día soplará a 25 km/h con ráfagas de igual intensidad, mientras que por la noche aumentará a 34 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h.

Por último, la Luna estará en fase Menguante Cóncava, transitando el signo zodiacal de Aries.