El Tremn Tahuen tuvo una segunda noche colmada de público y con el cierre de Soledad Pastorutti

La 38° edición del Tremn Tahuen vivió este sábado su segunda noche con un importante marco de público en el Centro Cultural, donde artistas locales y regionales fueron parte de la programación previa a la presentación principal de la jornada, a cargo de Soledad Pastorutti.
La cantante santafesina ofreció un repertorio que convocó a cientos de vecinos y visitantes, quienes colmaron las instalaciones del predio y acompañaron cada interpretación. La presentación de Pastorutti fue uno de los números más esperados del festival, que continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la región.
Durante la noche estuvieron presentes el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, integrantes del Ejecutivo Municipal y concejales, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad.
El festival continuará este domingo 16 de noviembre desde las 19, con la última jornada de esta edición. Está previsto el cierre artístico de Sergio Galleguillo, además de la participación de músicos y bailarines locales.