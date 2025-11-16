Destacaron obras e infraestructura para fortalecer la trashumancia en Neuquén

Valoraron el operativo y las obras desarrolladas para mejorar las condiciones de trabajo de las familias en 28 locaciones neuquinas.

Representantes de crianceros trashumantes que integran la Comisión de Huellas de Arreo (CHA) valoraron el operativo y las obras desarrolladas para mejorar las condiciones de trabajo de las familias en 28 locaciones neuquinas. Los testimonios fueron brindados durante la apertura del Operativo Trashumancia, realizada el jueves 13 en la zona de Los Chihuidos.

Marta Claleo, representante del paraje Santo Domingo, señaló que la comisión interviene “en las necesidades de cada productor y de cada arriero”, y destacó la importancia de contar con un espacio en el que puedan “hacerse escuchar”. Afirmó que existe satisfacción por las mejoras realizadas y por la continuidad del operativo.

Desde la zona norte, Aldo Méndez expresó su conformidad con las obras ejecutadas, entre ellas cargaderos, bebederos, corrales y tanques australianos. También remarcó la disponibilidad de dos camiones cisterna para abastecer con agua los alojos durante los arreos. Méndez informó además que fue presentado un nuevo proyecto para ampliar las intervenciones en la traza de la Ruta 43, especialmente en los sectores de Las Ovejas, Varvarco y Andacollo, donde el incremento del tránsito exige reforzar la infraestructura destinada al paso de los animales.

El representante valoró asimismo el acompañamiento expresado por el gobernador durante el acto, y resaltó el simbolismo del encuentro realizado en Los Chihuidos, “lugar donde viajaban los primeros trashumantes que realizaban arreos de hasta 30 días hacia la precordillera”.

Por su parte, Norma Lincopán, del paraje La Pileta (departamento Catan Lil), destacó las obras ejecutadas en el marco de la emergencia por sequía y consideró que “trabajar en conjunto es un logro” para las familias trashumantes.

La Comisión de Huellas de Arreo tiene a su cargo el seguimiento de la ley 3016, la conciliación de intereses vinculados a la creación y mantenimiento de huellas de arreo, y la propuesta de programas y normativas relacionadas con la actividad. Además, colabora en campañas de promoción, asesoramiento en seguridad vial y en la definición de modificaciones a las rutas de trashumancia.

En su reunión de octubre, la CHA revisó los avances del proyecto de infraestructura, priorizó nuevas intervenciones y evaluó la coordinación con municipios y comisiones de fomento. En ese marco, se presentó el proyecto de obras –Etapa IV–, destinado a mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito de los arreos.

Según se informó, ya se concretaron 11 refugios, 30 corrales, cinco cargaderos, dos cerramientos, una pasarela y diversas reparaciones de infraestructura, distribuidas en 28 locaciones de la provincia.