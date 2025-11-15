UTN FRN inscribirá a la Tecnicatura Universitaria en Perforación y Terminación de Pozos Petroleros

Se dictará en la Extensión Áulica Neuquén.

Desde la UTN Facultad Regional del Neuquén se informó que están habilitadas las inscripciones para el ingreso 2026 a la Tecnicatura Universitaria en Perforación y Terminación de Pozos Petroleros.

Se trata de una carrera con modalidad presencial y virtual aprobada por la Resolución Ministerial Nº 806/2020, que impulsa la educación en la exploración y explotación de hidrocarburos.

Se informó que los objetivos son que los alumnos se conviertan en profesionales capaces de operar, supervisar y garantizar procesos seguros en perforación y terminación de pozos petroleros. Lo que resulta en una propuesta valiosa que aporta al desarrollo energético del país.

Cuál será la modalidad de cursado

La Tecnicatura tendŕá abiertas sus inscripciones hasta el 19/12. Los pasos a seguir son los siguientes:

Completar formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/mxdipqn80M?origin=lprLink

Enviar un e-mail a neuquen@frn.utn.edu.ar con el Asunto: Apellido y Nombre completos, adjuntando la siguiente documentación escaneada:

Constancia de la escuela (Alumno Regular, Materias Adeudadas, o Título en trámite) O Título Secundario.

D.N.I de ambos lados.

Toda la documentación debe estar legalizada por juez de Paz o escribano público.

Las clases presenciales se dictarán en la Extensión Áulica de Neuquén Capital de la UTN FRN, ubicada en Avenida Olascoaga 1471 (Club YPF). Los horarios serán de 18:00 a 23:15hs.

Esta carrera es arancelada. Los interesados en ingresar deberán abonar una matrícula que se les informará oportunamente al comienzo de cada año. El costo anual consiste en el pago de la matrícula y 11 cuotas mensuales.

Para información presencial e inscripción, los horarios de atención de la Extensión Áulica Neuquén son de Lunes a Viernes de 17:30 a 20:30 o comunicarse al e-mail neuquen@frn.utn.edu.ar.

Más información en https://www.frn.utn.edu.ar/