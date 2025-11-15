Soledad llega para la segunda noche de la fiesta nacional del Tremn Tahuen en Cutral Co

En la segunda de las tres noches de la fiesta nacional del Tremn Tahuen, en su 38° edición, la artista nacional Soledad Pastorutti subirá en el escenario del centro cultural de Cutral Co para compartir su repertorio con el público. La entrada es libre y gratuita.
La cita es desde las 19 y la grilla contempla a: Kutral Fem Danza; le seguirán Juan Manuel Estévez (solista); Trabú (Dúo); Rodrigo Javier; Origo Inis (grupo); Nicolás Pérez Grupo; la danza con Petrolero Argentino; el recitador Ángel Echaures; Pablo Rozas (solista); y la agrupación Ñuque Mapu.
La Telesita aportará la danza; luego la grilla incluye a Folklore de Norte a Sur; La Chinita Tapia; el taller de Adultos Mayores Viento Sureño y el solista Juan Cruz Gutiérrez.
Para el domingo
El domingo -también desde las 19- será el turno de El Elion Danza; el solista Damián Villegas; el recitador Leandro Lillo; el grupo Los Campos; el solista Rodrigo Rojas; Vero Silva; la agrupación El Candil. Después subirá la revelación del Pichi Tremn Tahuen; seguida de Caterina Lopez; Los Primos; Matías Rivas. El campeón nacional de malambo Máximo Ramírez antecederá a la cantante Fabiana Sánchez. Nuevos Aires; y Pía Mieres. Sergio Galleguillo llegará para cerrar la noche.