Qué se secuestró en los allanamientos que hubo en Cutral Co y Plaza Huincul

Fue el resultado de los allanamientos que hubo el viernes.

Desde la madrugada del viernes se realizó una serie de allanamientos en Cutral Co y Plaza Huincul, en el contexto de una investigación por la presunta venta de estupefacientes.

Desde la división Antinarcóticos de Cutral Co se informó que se secuestraron diversas cantidades de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo —presuntamente vinculado a la actividad ilícita—, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y un automóvil relacionado a los movimientos investigados.

Asimismo, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

Se agregó que la investigación se desarrolló a partir de aportes ciudadanos realizados mediante la aplicación Narco Web del Ministerio Público Fiscal y Neuquén Te Cuida, junto con observaciones del personal de la División Antinarcóticos.

Tras corroborar la información mediante tareas de campo durante aproximadamente un mes, se solicitó la autorización judicial correspondiente para llevar adelante los allanamientos.

Los operativos se desplegaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co, y Otaño de Plaza Huincul. Para ello se movilizaron más de 70 efectivos pertenecientes a distintas Divisiones Antinarcóticos de la provincia, junto con personal del GEOP y del Comando Radioeléctrico, utilizando alrededor de 15 móviles policiales.

Se informó que como resultado hubo siete personas mayores de edad notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y quedaron en libertad supeditada. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co