Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas de viento pueden llegar a los 65 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que el viento se incrementará hacia la noche con ráfagas que llegarán a los 65 kilómetros en la hora.

La temperatura máxima será de 29° Centígrados y la mínima de 11°. Ayer, la máxima llegó a los 32° Centígrados.

En cuanto al viento se presentará del sector sudoeste a 46 kilómetros con ráfagas de 54 kilómetros a lo largo del día. Para la noche se mantendrá el mismo cuadrante a 53 kilómetros con ráfagas de 65 kilómetros.

Para el domingo estará despejado durante el día y la máxima llegaráa los 24° Centígrados.