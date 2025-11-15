Libertarios se solidarizaron con el intendente de Plaza Huincul

Fue por las amenazas que recibió cuando recorría una obra.

Desde la agrupación Libertarios Argentina Neuquén expresaron el más enérgico repudio a los hechos de inseguridad y amenazas recibidas por el intendente Claudio Larraza de Plaza Huincul.

“Entendemos que el diálogo es la herramienta fundamental para alcanzar acuerdos productivos y resolver conflictos. Instamos a quienes pretenden utilizar la violencia para alcanzar objetivos personales a reflexionar y a optar por el camino del diálogo y la paz institucional”, se indicó en el escrito que lleva la firma de Denis Ferragut.

“Respetamos la investidura del intendente Larraza y nos solidarizamos con él en estos momentos difíciles. Instamos a la comunidad a mantener la calma y a trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas y constructivas”, se concluyó.

Los hechos a los que hace referencia el comunicado fueron los ocurridos el jueves por la mañana cuando se hacía un recorrido por el parque de Integración. Larraza y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio fueron increpados y amenazados por un grupo de personas identificadas como monotributistas.