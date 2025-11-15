Hubo consulta de telemedicina entre los hospitales de Cutral Co y de Piedra del Águila

Fue la primera vez que se concretó esta modalidad.

Desde el hospital de Complejidad Media se informó que el viernes se llevó adelante la primera teleconsulta en cirugía entre este establecimiento médico y el de Piedra del Águila.

La consulta estuvo a cargo del médico cirujano Paulo Rinaudo, y fue posible gracias al trabajo en conjunto y la predisposición de muchos sectores de los dos hospitales.

La telemedicina permite acercar especialidades a más personas, reducir tiempos de espera y mejorar la atención de los usuarios, sin necesidad de trasladarse desde esa localidad hasta Cutral Co.

Desde el hospital local, se agradeció a José Villar del hospital de Piedra y a Marcelo Campillo, director de Comunicaciones de la subsecretaría de Salud, por su colaboración para poner en marcha esta modalidad.