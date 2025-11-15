Hubo consulta de telemedicina entre los hospitales de Cutral Co y de Piedra del Águila

Desde el hospital de Complejidad Media se informó que el viernes se llevó adelante la primera teleconsulta en cirugía entre este establecimiento médico y el de Piedra del Águila.
La consulta estuvo a cargo del médico cirujano Paulo Rinaudo, y fue posible gracias al trabajo en conjunto y la predisposición de muchos sectores de los dos hospitales.
La telemedicina permite acercar especialidades a más personas, reducir tiempos de espera y mejorar la atención de los usuarios, sin necesidad de trasladarse desde esa localidad hasta Cutral Co.
Desde el hospital local, se agradeció a José Villar del hospital de Piedra y a Marcelo Campillo, director de Comunicaciones de la subsecretaría de Salud, por su colaboración para poner en marcha esta modalidad.