Habrá un corte de energía que afectará un sector de Plaza Huincul

Este domingo, desde las 8 y hasta las 12 la cooperativa Copelco realizará un corte de energía eléctrica para poder llevar adelante tareas de poda y mantenimiento.
La suspensión afectará a la zona de parque industrial, en la avenida Córdoba, desde rotonda acceso a destilería hasta avenida Mariano Moreno. Los usuarios singulares serán: Exe, Abear; El Pampeano; Hormiplus;Mar Petrol, Rishco; Epu Hueney; Pram; Acercar Distribuidores; Pecom; JC Materiales Austral S.A.
Se indicó que los trabajos y la suspensión de la energía quedarán sujetos a factores climáticos.