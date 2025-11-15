Golpe de autoridad de Pérfora frente a Regina en el torneo Prefederal de Básquet

Victoria en el Juego 1 como local

En el inicio de los playoffs del Pre Federal de Básquet, el Club Social y Deportivo Pérfora (tercero en la fase regular) recibió al Club Atlético Regina (sexto) en el rebautizado estadio Oscar Pitic Claris. La serie, pautada al mejor de tres partidos, comenzó con un triunfo local.

Primer Cuarto: Inicio ajustado

El juego comenzó con alta fricción y bajo goleo. Regina abrió el marcador con los primeros dos puntos de la noche, anotados por Lucas Desbat. Pérfora mostró dificultad inicial en los lanzamientos de tres, registrando un 0 de 3 en los primeros minutos. A pesar de los esfuerzos defensivos, especialmente la presión sobre Franco Leal, Regina logró mantener una ventaja corta durante gran parte del cuarto. Cerca del cierre, el partido se igualó a 14. Sin embargo, un triple de Fagoti en el último segundo del periodo puso a Regina dos puntos arriba. El primer parcial finalizó en Pérfora 16, Regina 18.

Segundo Cuarto: El despegue del local

Pérfora ajustó su defensa y ofensiva, logrando tomar la ventaja. El juvenil Ramiro Caparroz (de 14 o 15 años) ingresó y aportó acciones defensivas y ofensivas positivas. El momento clave del cuarto fue la racha de Santiago Candia, quien convirtió cuatro triples consecutivos, sumando 12 puntos desde la tercera dimensión. Este acierto llevó a Pérfora a conseguir una ventaja de cinco puntos, la máxima hasta ese momento. La ofensiva del verde continuó sumando, con un triple de Augusto Rossi, ampliando la diferencia a 18 puntos. El entrenador de Regina, Gustavo Esteban, solicitó un tiempo muerto ante el dominio de Pérfora. El cuarto concluyó con una conversión de Nael Vicentín en el tablero. Al entretiempo, el marcador señalaba una diferencia significativa: Pérfora 49, Regina 28.

Tercer Cuarto: Consolidación de la diferencia

Pérfora mantuvo la intensidad al volver del descanso. El base Julián Ruiz demostró eficacia en las asistencias, especialmente desde el poste bajo. Luca Chapela contribuyó con dos triples en este pasaje. Nacho Claris también convirtió un triple, manteniendo encendida la ofensiva del equipo. Regina luchó por reducir la brecha, pero la defensa zonal de Pérfora complicó las acciones del equipo visitante. La entrada del juvenil Caparroz se hizo notar nuevamente con otro triple. El cuarto finalizó con una anotación de Jeremías Fernández. La diferencia se estiró a 30 puntos al cierre del parcial: Pérfora 79, Regina 49 (El marcador se indica 30 puntos de diferencia, siendo 69-42 el score a falta de dos minutos).

Cuarto Cuarto: Control y rodaje para los juveniles

Con la serie virtualmente definida, Pérfora mantuvo el control del juego. Hubo un notable bloqueo defensivo de Manu Navarro sobre Vicentín. Pese a la amplia ventaja, el técnico de Pérfora, Fernando Claris, solicitó un tiempo muerto para reafirmar la concentración. Los minutos finales sirvieron para dar rodaje a los jugadores jóvenes de la cantera de Pérfora, incluyendo a Matías Caparroz, Nacho Figueroa y Diego Figueroa, conformando una dupla de hermanos en cancha junto a los Leal de Regina. En los últimos segundos, Ramiro Caparroz anotó un doble.

El juego terminó con una amplia victoria para el equipo local. El marcador final fue Pérfora 93, Club Atlético Regina 64.

Santiago Candia fue el máximo anotador de Pérfora con 23 puntos, seguido por Luca Chapela con 18 y Nael Vicentín con 15. Por Regina, Fagoti sumó 16 y Manu Navarro 15. La serie se pone 1 a 0 para Pérfora, y el segundo juego se disputará el próximo domingo en Regina.