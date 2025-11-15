El intendente Larraza suma respaldo por las amenazas sufridas

Espacios políticos y la CCI repudiaron la agresión del jueves.

Conocida la amenaza que sufrió el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, desde diferentes sectores manifestaron su solidaridad.

El Frente Grande Neuquino hizo público su postura. “Consideramos de extrema gravedad los hechos de violencia ocurridos en la jornada del jueves 13 de noviembre, porque atentan contra la democracia y sus formas de expresión, así como las vías institucionales para encauzar cualquier tipo de reclamo ciudadano”.

Agregaron que “no podemos naturalizar lo sucedido y acompañamos el necesario esclarecimiento de los responsables de tales formas de manifestación, apelando al respeto por las instituciones y a sus representantes que fueron elegidos por su comunidad”.

Otro de los respaldos provino de la Cámara de Comerciantes e Industriales que envió un comunicado rubricado por su presidente, Fabio Schwab y la secretaria Vanina Hevia. En el texto, se expresóel enérgico repudio ante estos hechos.

“Estas acciones violentas no solo constituyen un grave ataque contra la integridad física y moral de las autoridades afectadas, sino que también representan una amenaza directa al orden democrático, al respeto por las instituciones y a la convivencia pacífica que debe imperar en nuestra comunidad”, se expresó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la paz social y el funcionamiento pleno de las instituciones, como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y segura. Ningún tipo de violencia, intimidación o coerción puede tener cabida en un sistema republicano y democrático”, indicaron.

En este sentido, desde la cámara se mencionó la solidaridad con el intendente y el secretario de Hacienda y pusieron a disposición el acompañamiento. “Reafirmamos la firme convicción que la violencia jamás podrá imponerse sobre el respeto y la convivencia democrática”, concluyó el comunicado.