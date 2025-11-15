De Cutral Co a Miami: el nadador Matías Romero compite en Estados Unidos

El nadador neuquino participará por primera vez en el Oceanman Miami 2025, y enfrenta el desafío de los 2 kilómetros Sprint este 15 de noviembre y marcará así un hito histórico para Cutral Co.
Hoy, Matías Romero, oriundo de Cutral Co, provincia de Neuquén, vivirá un momento inolvidable: debutará en el Oceanman Miami, una de las competencias de aguas abiertas más importantes del mundo.
Con emoción y orgullo, Matías se prepara para recorrer los dos kilómetros del circuito Sprint, convirtiéndose, además, en el primer cutralquense en competir en Estados Unidos.
Un logro que trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de esfuerzo, perseverancia y amor por lo que hace.
“El agua tiene algo que te conecta con vos mismo, te exige, pero también te devuelve una paz enorme. Estar ahí, en Miami, representando a mi ciudad y a mi provincia, ya es una victoria”, expresó Matías con emoción.
El Oceanman reúne a nadadores de todo el mundo en un ambiente de camaradería, superación y pasión por el deporte.
Para Matías, esta primera experiencia es el comienzo de un nuevo capítulo. “No se trata solo de competir, sino de demostrarme que puedo, de disfrutar cada brazada y de agradecer todo lo que me trajo hasta acá”.
Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Matías quiso expresar su gratitud. “Quiero agradecer de corazón a mi familia por su apoyo incondicional, a mi entrenador Tito Puel por su guía y confianza, al gimnasio Profesional por acompañarme en cada etapa del entrenamiento, al Club Plaza y el Natatorio municipal de Cutral Co por brindarnos el espacio, a mi hermoso equipo de Nadadores del Desierto, y a todas las hermosas amistades que me rodean, que me alientan y creen en mí. Sin ellos, este sueño no sería posible.”
Con el corazón puesto en el océano y el orgullo de Cutral Co acompañándolo a la distancia, Matías Romero se prepara para dejar su huella en las aguas de Miami, demostrando que los sueños, con esfuerzo y pasión, no tienen fronteras.