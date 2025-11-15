Así se vivió la primera noche del Tremn Tahuen en Cutral Co: hoy llega Soledad

Hoy empezará a partir de las 19. La entrada es libre y gratuita.

El Tremn Tahuen, el encuentro de músicos que se transformó en fiesta nacional, vivió su primera velada. La apertura oficial de la 38° edición fue el viernes por la noche, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco situado en el Parque de la Ciudad, en Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, representantes de Cultura de las localidades donde se realizaron los preselectivos, integrantes del Ejecutivo Municipal y concejales, participaron de la ceremonia.

Los himnos fueron entonados por Sofía Quezada Yáñez y Fabiana Sánchez —quien interpretó el del Tremn Tahuen— junto a la Orquesta OORS, que acompañó cada presentación.

En su mensaje, el jefe comunal destacó que “estos 38 años son parte de la historia de nuestra cultura patagónica y de la fuerza de nuestro pueblo”, agradeció a la comisión organizadora por su trabajo sostenido y remarcó que “este espacio es un legado para nuestros hijos y nuestros nietos, que nos recuerda quiénes somos y por qué defendemos nuestra cultura popular”.

La primera noche tuvo a artistas locales y regionales sobre el escenario y el cierre fue con Lázaro Caballero.

Para esta noche, el número central que se espera es el de Soledad Pastorutti.