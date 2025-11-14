Empieza hoy la fiesta nacional del Tremn Tahuen en Cutral Co

Se inaugura esta tarde, desde las 19. La entrada es libre y gratuita.

Esta tarde, desde las 19, se hará la inauguración oficial de la 38° edición de la fiesta nacional del Tremn Tahuen en Cutral Co.

Será en el Centro Cultural José Héctor Rioseco y la entrada es libre y gratuita. Las puertas del parque de la Ciudad se abrirán a las 18:30.

Después de entonar los himnos nacional, provincial y del Tremn Tahuen, a cargo de Fabiana Sánchez y el recitado de Daniel Vico, empezará la ronda de presentaciones.

La grilla es la siguiente: el ballet folklórico municipal de Cutral Co; la solista Sofía Quezada Yáñez; Confluencia Dúo; el recitador Claudio Hermosilla; el dúo Corazón Tempranero; Pu Awka Dúo; danzas de Agitando Pañuelos; y Facundo Juncos.

El dúo Los Acuña; la Acústica Folk; Huellas Sureñas Danza; el cantor neuquino Atilio Alarcón; el dúo El Despojo; Danza y Pasión; y el solista Facundo Díaz.

El cierre de este viernes estará a cargo de Lázaro Caballero.

Para el sábado está previsto: Kutral Fem Danza; le seguirán Juan Manuel Estévez (solista); Trabú (Dúo); Rodrigo Javier; Origo Inis (grupo); Nicolás Pérez Grupo; la danza con Petrolero Argentino; el recitador Ángel Echaures; Pablo Rozas (solista); y la agrupación Ñuque Mapu.

La Telesita aportará la danza; luego la grilla incluye a Folklore de Norte a Sur; La Chinita Tapia; el taller de Adultos Mayores Viento Sureño y el solista Juan Cruz Gutiérrez. El sábado cerrará la noche, la cantante nacional Soledad, que volverá a Cutral Co después de varios años.

El domingo -también desde las 19- será el turno de El Elion Danza; el solista Damián Villegas; el recitador Leandro Lillo; el grupo Los Campos; el solista Rodrigo Rojas; Vero Silva; la agrupación El Candil. Después subirá la revelación del Pichi Tremn Tahuen; seguida de Caterina Lopez; Los Primos; Matías Rivas.El campeón nacional de malambo Máximo Ramírez antecederá a la cantante Fabiana Sánchez. Nuevos Aires; y Pía Mieres. Sergio Galleguillo llegará para cerrar la noche.