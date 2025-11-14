Desembarcó la Policía federal y concretó múltiples allanamientos en Cutral Co y Huincul

Las diligencias se concretaron desde la madrugada hasta entrada la mañana de hoy.

Desde esta madrugada, uniformados de la Policía Federal arribaron a Cutral Co y Plaza Huincul para concretar una serie de diligencias que están relacionadas con la infracción a las normas de estupefacientes y de armas.

Los efectivos federales llegaron con varios móviles y concurrieron a diferentes barriadas, entre ellas en General Libertador San Martín, ex500 Viviendas, en Cutral Co y Otaño de Plaza Huincul.

Para cumplir con las órdenes de allanamiento dispuestas, se requirieron alrededor de 150 efectivos que se desplazaron en 40 móviles.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de este operativo que demandó un amplio despliegue policial y que alertó a las familias de los lugares allanados y de las inmediaciones. (Nota con información y fotografía de FM Urbana de Zapala)