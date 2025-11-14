Cutral Co: Suyai Contreras será juzgada por instigar el homicidio del camionero en Huincul

La víctima fue Mauricio Javier Charpentier y el hecho ocurrió en febrero de 2024.

Suyai Contreras de 31 años, es la principal acusada en una serie de graves delitos que incluyen la instigación al homicidio de Mauricio Javier Charpentier, ocurrido en febrero de 2024.

Por este hecho, hoy, el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo aceptó que se eleve a juicio, tal como lo solicitó la fiscalía. Será un tribunal colegiado, es decir de tres integrantes el que la juzgue.

El homicidio ocurrió el 8 de febrero de 2024, entre las 6.45 y 6.55 horas, en las inmediaciones del cargadero municipal, en los extalleres de YPF, en el barrio Central de Plaza Huincul. Charpentier fue atacado en su vehículo por Matías Emiliano Díaz, quien le disparó una pistola calibre 9 mm al menos trece veces, impactándolo siete veces, lo que le causó la muerte por shock hemodinámico.

La teoría del caso sostiene que Díaz actuó bajo la orden de Suyai Contreras, a quien se le reprocha haberlo determinado a cometer el homicidio en el contexto de un conflicto de larga data entre su entorno familiar y el de la víctima.

Cómplices ya condenados

Dos hombres ya fueron juzgados y condenados por su participación en la muerte de Charpentier: Matías Emiliano Díaz, que recibió 10 años y 8 meses de prisión, como autor de los disparos. Y Alberto Alejandro Pérez, condenado a la misma cantidad de años, pero como partícipe necesario.

Pérez fue condenado porque trasladó al autor de los disparos ese día, lo esperó mientras Díaz disparaba contra Charpentier, y luego ambos huyeron del lugar en un camión conducido por Pérez. El camión regador utilizado para la huida era propiedad de la mujer que ahora será juzgada.

Próximo juicio unificado

El fiscal jefe Gastón Liotard requirió que Contreras sea juzgada como instigadora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El juez Lisandro Borgonovo resolvió cerrar la etapa de investigación penal preparatoria y que el caso se tramite en un juicio ante un tribunal colegiado de tres integrantes.

Además de la instigación del homicidio, el fiscal jefe también solicitó que se la juzgue por haber instigado una serie de ataques con armas de fuego contra otra persona, familiar de Charpentier, en el contexto de los mismos conflictos.

Estos hechos de “abuso de armas” ocurrieron el 29 de marzo, el 30 de mayo y el 4 de junio en Plaza Huincul. El juez unificó las causas y dispuso que todos los delitos se juzguen en conjunto.

Acusada por instigar el intento de homicidio contra una fiscal

Contreras también está acusada por el delito de instigadora de intento de homicidio contra la fiscal de Cutral Co, Mayra Febrer.

La teoría del caso de la fiscalía, describió que en días previos al 17 de junio, Suyai Contreras se contactó con personas y les encargó “ejecutar el homicidio de la fiscal Mayra Febrer”. El móvil del ataque se debía a que la fiscal investigaba a Contreras le había formulado cargos previamente por abuso de armas y por el homicidio agravado de Charpentier, actuando Contreras como instigadora en este último.

Para facilitar la consumación de este delito, la fiscalía manifestó que Contreras ofreció una ametralladora, una camioneta Pick Up Ford Ranger y una suma de dinero. Por este hecho, se le atribuyó el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y en razón del cargo y función, en grado de tentativa y en calidad de instigadora.

Contreras está con prisión preventiva.