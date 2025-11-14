14 de noviembre: Copelco controló glucemia y tensión arterial en Cutral Co

El personal de servicio social estuvo en la esquina de Roca y Carlos H. Rodríguez. Se ofreció fruta.

Hoy, 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes. La fecha se conmemora desde 1991 y fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, en respuesta al aumento por la creciente amenaza para la salud que representa la enfermedad.

Es por esta razón que desde el servicio social de la cooperativa Copelco, se instaló una globa en Carlos H. Rodríguez y Roca, en dos turnos: mañana y tarde, para ofrecer la toma de glucemia y el control de la tensión arterial para quienes lo quisieran hacer.

En el lugar, las enfermeras Marta Castro, Tamara Villalobos y el enfermero Marcelo Martínez, estuvieron en este espacio para invitar a las y los peatones a hacerle los controles. En algunos casos, eran los propios vecinos que se acercaron para hacer el registro de los datos. Estuvieron acompañados por los choferes Carlos Caneo y Marcelo Sepúlveda.

El personal de enfermería, una vez que se les hacía los controles, les brindaba los consejos, en el caso que el valor de glucemia haya superado el esperable.

Además, funcionó un Punto Saludable, con frutas frescas y agua para convidar a quienes así lo quisieran.

Desde los organismos sanitarios se difunde cada vez, la importancia de hacerse los controles para descartar la diabetes que es una enfermedad crónica.

Una manera de prevenir también es adoptar los hábitos de vida saludable como la buena alimentación y la realización de actividad física.

Se pide que presten atención en el caso de mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar.