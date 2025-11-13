Tras el cruce entre ATE y el ministro Regueiro, el hospital zonal defendió su gestión

La dirección del hospital difundió un comunicado público titulado “Informe reflexivo a la comunidad”

En medio de la polémica abierta entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, por el funcionamiento del servicio de ambulancias, la dirección del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul difundió un comunicado público titulado “Informe reflexivo a la comunidad”. En el texto, las autoridades hospitalarias rechazaron lo que calificaron como “información parcial e incompleta” y llamaron a ejercer una comunicación “basada en la veracidad y la responsabilidad social”.

El pronunciamiento llega después de que ATE desmintiera declaraciones del ministro Regueiro respecto a la cantidad de ambulancias operativas y al estado del parque automotor del hospital. El gremio había cuestionado que el servicio de emergencias se encontraba “limitado” y que la infraestructura disponible no alcanzaba para cubrir la demanda local y regional.

Desde la conducción del hospital, sin embargo, afirmaron que la institución cuenta actualmente con 13 vehículos operativos, de los cuales 8 son ambulancias activas, un número que —según subrayaron— representa una “mejora sustancial” respecto de 2022, cuando disponían de siete unidades, cuatro de ellas destinadas a emergencias.

El comunicado también incluyó un mensaje implícito a los medios locales. “Ciertos comunicadores difunden información sin la verificación necesaria, generando opiniones que alteran la tranquilidad social y promueven juicios apresurados”, señalaron las autoridades, que pidieron mayor rigurosidad periodística al abordar temas vinculados con la salud pública.

En el texto, la dirección hospitalaria reconoció que no se trata de una “organización perfecta”, pero destacó los esfuerzos del equipo para mantener operativo el sistema de emergencias y traslados pese a los contratiempos habituales en una flota que recorre, en promedio, 14.000 kilómetros mensuales. Según el parte oficial, una ambulancia se encuentra fuera de servicio por un siniestro vial, otra en reparación y una tercera en mantenimiento programado.

El hospital agradeció además al Ministerio de Salud provincial por “sostener de manera eficiente el parque automotor hospitalario” e invertir en combustible, mantenimiento y recursos logísticos, en un contexto en el que —advirtieron— el litro de Infinia Diésel supera los mil pesos.

Por último, el comunicado cerró con un llamado a la comunidad a mantener el diálogo institucional a través del correo oficial del hospital y reafirmó su “compromiso con la salud pública, la transparencia y el trabajo conjunto por una atención cada vez más eficiente, humana y solidaria”.

El cruce entre el gremio estatal, el Ministerio de Salud y la conducción hospitalaria deja en evidencia un clima de tensión dentro del sistema sanitario neuquino, donde las disputas por recursos, infraestructura y condiciones laborales se mezclan con la puja política por el control del relato público.