Se realizó la entrega de certificados de la Capacitación Gastronómica en Cutral Co

Con una exposición y degustación final, culminó la capacitación impulsada por la secretaría de la Mujer y la Diversidad. El intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de apoyar a los pequeños emprendimientos locales.

Este jueves se llevó a cabo el acto de cierre de la Capacitación en Gastronomía en el Salón Mutual Policial, donde las participantes recibieron sus certificados por módulos y compartieron una exposición final con degustación de platos elaborados durante el curso.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de la Mujer y la Diversidad del municipio y dictada por el chef Lucas Vejar, quien recibió un reconocimiento especial por su compromiso y dedicación durante todo el desarrollo de la capacitación.

El encuentro contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante Jesús San Martín, la secretaria de la Mujer y la Diversidad Carolina Alarcón y la secretaria de Hacienda Noel Sanhueza.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó la relevancia de acompañar a quienes apuestan por el trabajo independiente:

“Debemos apoyar a los pequeños emprendedores, no solo con capacitaciones, sino también con créditos. Es fundamental defender el derecho a ser mujer y a tener igualdad en el trabajo”, expresó Rioseco.

Por su parte, Carolina Alarcón agradeció la participación de todas las mujeres que completaron la capacitación y resaltó el valor de fortalecer a las pequeñas pymes. Asimismo, reconoció el acompañamiento de Alicia Villar, quien puso a disposición la Casita de los Abuelos para el desarrollo de las clases, y agradeció al Ejecutivo Municipal por el apoyo constante.

El cierre de la jornada reflejó el espíritu emprendedor y el compromiso de las participantes, quienes demostraron las habilidades adquiridas y su entusiasmo por seguir creciendo en el ámbito gastronómico local.