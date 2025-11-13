Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anuncia para este jueves una jornada con cielo mayormente despejado a lo largo del día y hacia la noche se despejará.
La temperatura mínima será de 10° Centígrados por la noche y a lo largo del día de 26° Centígrados.
En cuanto al viento se presentará del sector sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros y para la oche se mantendrá del mismo cuadrante a 17 kilómetros con ráfagas de 21.
Para el viernes, se advierte un ascenso de temperatura: 31° de máxima y la mínima de 17°.