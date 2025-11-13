Plaza Huincul: un colectivo se incrustó en un taller mecánico

No hubo afortunadamente personas heridas. Fue esta noche.

Un singular incidente ocurrió esta noche en el barrio Centenario de Plaza Huincul. Afortunadamente no hubo personas heridas, según se pudo conocer, cuando un colectivo derribó la pared de un taller mecánico.

El hecho fue en la calle La Rioja, a pocos metros de 1° de Mayo, en el barrio Centenario. Una dotación de bomberos voluntarios fue convocada hasta el lugar para colaborar en el siniestro.

De lo que se pudo recabar por los testimonios brindados en el lugar, una persona intentó movilizar el vehículo pesado y por razones que se desconocen -podría ser una falla mecánica- derribó la pared del taller mecánico.

Se debieron realizar las primeras tareas que implicaron la colocación de elementos que sirvan para evitar que se desprenda el techo. Por otra parte, en el interior del taller hay una fosa y se debe evitar que el rodado caiga en ella.

Junto a los bomberos voluntarios trabaja también el personal policial. El gran estruendo que se escucho hizo que los vecinos de las inmediaciones acudieran al lugar para observar de cerca. (Foto: gentileza de Bomberos Voluntarios)