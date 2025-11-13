La Legislatura neuquina avaló el acuerdo para el bypass de Añelo

El proyecto, valuado en 51 millones de dólares, busca desviar el tránsito pesado que atraviesa la zona productiva y mejorar la seguridad vial.

La Legislatura de Neuquén avaló este jueves el acuerdo entre el Gobierno provincial y un grupo de diez operadoras petroleras para construir el bypass de Añelo y pavimentar tramos estratégicos de las rutas 8 y 17, en el corazón de Vaca Muerta.

Un fideicomiso con aportes privados

El convenio, aprobado en general y por mayoría con 28 votos a favor, prevé la creación del Fideicomiso By Pass de Añelo, mediante el cual las empresas financiarán y ejecutarán la obra bajo la modalidad de donación con cargo a favor de la provincia.

Una vez finalizados los trabajos —estimados en 18 meses— el Gobierno provincial podrá implementar un sistema de peaje para garantizar el mantenimiento de las rutas y recuperar parte de la inversión.

“El proyecto beneficia a toda la provincia y permitirá sacar el tránsito pesado del casco urbano”, señaló el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), miembro informante del expediente.

Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez defendió el mecanismo de peaje y aclaró que los fondos se destinarán “al mantenimiento de la ruta y, en caso de existir excedentes, al recupero parcial para las operadoras”.

Críticas y advertencias desde la oposición

El bloque Unión por la Patria (UxP) acompañó parcialmente el proyecto, pero con reparos.

El diputado Darío Martínez advirtió que el acuerdo “deja gusto a poco para resolver el problema estructural del tránsito en Añelo” y pidió conocer un plan integral de conectividad para la región.

Por su parte, Lorena Parrilli (UxP) votó en contra al cuestionar que el convenio “ya estaba firmado antes de pasar por la Legislatura” y porque “exime a las petroleras del pago de impuestos y tasas”.

Desde la izquierda, Andrés Blanco (PTS–FIT-U) sostuvo que “otra vez se les miente a los neuquinos” y que las empresas “deberían financiar por completo las obras, ya que son las que usan y deterioran las rutas”.

Su compañera de bancada, Julieta Ocampo, fue más dura: “Este proyecto busca ahorrarles dinero a las empresas que contaminan, destruyen el ambiente y las rutas”.

Votación y bloques

El acuerdo recibió el respaldo de Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Cumplir, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Juntos, JxC-UCR y dos bancas de UxP.

Votaron en contra Andrés Blanco, Julieta Ocampo y Lorena Parrilli.

Otras decisiones de la sesión

Durante la 23ª sesión ordinaria, la Legislatura también aprobó:

La adhesión a la Ley Nacional 27.675 sobre VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis.

sobre VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. La creación del Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer (9 de octubre).

(9 de octubre). La Semana Azul (29 de marzo al 4 de abril) para promover la concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Además, tomaron estado parlamentario los presupuestos 2026 de los tres poderes del Estado, que suman más de 7,9 billones de pesos, y se oficializó la conformación del nuevo bloque Democracia Neuquén, integrado por Mónica Guanque y Federico Méndez, ambos exmiembros de Comunidad.