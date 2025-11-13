Habrá un corte programado de energía este viernes en Cutral Co

Entre las 07:00 y las 10:00 horas

Copelco informó que este viernes 14 de noviembre, entre las 07:00 y las 10:00 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de realizar tareas de instalación de estructuras y poda preventiva.

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio afectará a los asociados ubicados en el Parque Industrial de Cutral Co y en la Colonia 2 de Abril, en el sector comprendido entre Cerro León y Cerro Chachil, y desde Cerro Bandera hasta Eva Duarte.

También se verán alcanzados los usuarios singulares, entre ellos: Cablevisión Amplificadores, Cerámica Stefani, Todo Hormigón, Depósito El Corralón, Alcaidía, Petrogas, INTI, EPAS, Drisner, Cruz del Sur, Fábrica de Aerogeneradores, Carlos Islas, Lahue, TBQ y el Club Rivadavia.