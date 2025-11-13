Fundación YPF visitó la UTN y conoció sus proyectos académicos y tecnológicos

La jornada que permitió mostrar el trabajo académico, tecnológico e innovador que la universidad desarrolla en la región.

El gerente de Educación de Fundación YPF, Gustavo Gallo, recorrió las instalaciones de la UTN Facultad Regional del Neuquén (FRN) junto al decano, Pablo Liscovsky, en una jornada que permitió mostrar el trabajo académico, tecnológico e innovador que la universidad desarrolla en la región.

Durante la visita, Gallo conoció distintos espacios clave de la Facultad y las iniciativas que impulsan la formación técnica vinculada a la industria hidrocarburífera y al desarrollo regional.

El recorrido comenzó en el Edificio de Oficios, donde se presentaron las capacitaciones destinadas al sector energético y el equipamiento técnico disponible. Luego, en el Colegio Tecnológico, se visitó la sala de simulación y los proyectos educativos que se desarrollan en ese ámbito.

La comitiva continuó en el Anexo UTN – barrio Uno, donde Gallo pudo observar el loop de procesos, y posteriormente en los laboratorios, donde se destacaron las líneas de investigación y desarrollo tecnológico que lleva adelante la institución.

El encuentro finalizó en la Sala de Reuniones, con la participación de las secretarías de la Facultad: Pablo Mendoza (Bienestar Estudiantil), Patricia González (Académica), Ailén Vázquez (Extensión Universitaria y Cultura), Gustavo Monte y Rubén Bufanio (Ciencia, Tecnología y Posgrado).

Desde la UTN FRN destacaron que la visita permitió fortalecer los lazos con Fundación YPF y avanzar en posibles acciones conjuntas orientadas a la capacitación, la innovación y el desarrollo productivo de la región.