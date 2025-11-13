El Ensamble Vocal Huincul se prepara para su gira artística por Salta

El grupo rendirá un homenaje a Marcelo Berbel, figura emblemática de la música y la poesía de la región.

El Ensamble Vocal Huincul realizó su último ensayo oficial antes de emprender la gira que llevará próximamente a la provincia de Salta, donde presentará su propuesta artística bajo el lema “Desde la Patagonia a Salta”.

El encuentro tuvo lugar en Plaza Huincul y fue abierto al público, permitiendo a vecinos y vecinas disfrutar del repertorio completo que el grupo coral ofrecerá durante su recorrido por distintas localidades salteñas.

El intendente Claudio Larraza participó del ensayo y compartió el momento con los integrantes del ensamble y el público presente. Durante la jornada, el jefe comunal felicitó al conjunto por su dedicación y compromiso, destacando “el orgullo que significa para la ciudad contar con artistas que representan la identidad de Plaza Huincul en otros puntos del país”.

La gira tiene como objetivo difundir el legado cultural patagónico a través del canto coral, combinando la interpretación vocal con recursos escénicos que buscan transmitir emociones, historias y paisajes musicales. En esta oportunidad, el grupo rendirá un homenaje a Marcelo Berbel, figura emblemática de la música y la poesía de la región.