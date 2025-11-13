El CFP 4 DE Plaza Huincul realizará su Expo Venta

Presentarán los trabajos, proyectos y productos elaborados a lo largo del año

El Centro de Formación Profesional N°4 (C.F.P. N°4) de Plaza Huincul llevará adelante su tradicional Expo–Venta Anual 2025 el próximo viernes 14 de noviembre, de 18 a 22 horas, en su sede ubicada en Azucena Maizani N°670, del barrio Central.

Durante la jornada, estudiantes y docentes de las distintas capacitaciones que ofrece la institución presentarán los trabajos, proyectos y productos elaborados a lo largo del año, con el objetivo de mostrar a la comunidad los resultados de los procesos formativos y fomentar el desarrollo de emprendimientos locales.