Brindarán asesoramiento para asociaciones civiles de Cutral Co

Se realizará en la sede del Consejo de Ciencias Económicas de Cutral Co.

Habrá una jornada de asesoramiento gratuito para las asociaciones civiles de Cutral Co a través de Personería Jurídica.

La convocatoria es para las sociedades anónimas, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales. La jornada de trabajo se desarrollará por parte de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.

Según se informó es abierta al público también que necesite algún tipo de consulta relacionadas a la constitución y regularización de entidades; la documentación contable; trámites de asambleas ordinarias y extraordinarias; y la rúbrica de libros.

El encuentro será este viernes 14, de 9 a 13 horas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, situada en Santa Cruz Nº 858 de Cutral Co.