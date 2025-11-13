Brindarán asesoramiento para asociaciones civiles de Cutral Co

Habrá una jornada de asesoramiento gratuito para las asociaciones civiles de Cutral Co a través de Personería Jurídica.
La convocatoria es para las sociedades anónimas, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales. La jornada de trabajo se desarrollará por parte de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.
Según se informó es abierta al público también que necesite algún tipo de consulta relacionadas a la constitución y regularización de entidades; la documentación contable; trámites de asambleas ordinarias y extraordinarias; y la rúbrica de libros.
El encuentro será este viernes 14, de 9 a 13 horas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, situada en Santa Cruz Nº 858 de Cutral Co.