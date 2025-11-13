Abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en el CIART N°1 de Cutral Co

El Centro de Iniciación Artística (CIART) N°1 de Cutral Co informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una variada oferta educativa destinada a niños, adolescentes y adultos.
La institución ofrece clases de dibujo, pintura, modelado en arcilla y folklore, junto con la posibilidad de acceder a la enseñanza de una gran variedad de instrumentos musicales a partir de los 13 años.
El CIART N°1 se destaca por brindar educación artística gratuita, con propuestas que buscan fomentar la creatividad, la expresión y el desarrollo cultural de la comunidad.
Las y los interesados pueden acercarse al establecimiento, ubicado en Avenida Olascoaga 56, para recibir más información sobre los horarios, requisitos de inscripción y modalidades de cursado.