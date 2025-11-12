Renovaron el centro de salud del barrio General Belgrano en Cutral Co

Hoy quedó inaugurado por el intendente de la ciudad

En la jornada de hoy quedaron inauguradas las nuevas reformas que se realizaron en el centro de salud en el barrio General Belgrano.

El intendente de la ciudad, Ramón Rioseco junto al director del hospital Gastón Zuñiga, Daniel Conti jefe de la Zona Sanitaria V y la encargada del centro Lorena Paramio recorrieron las instalaciones.

Las obras que se realizaron fueron la construcción de un nuevo consultorio, cocina y baño. Se pintó en su totalidad el interior y el exterior del centro. En el patio interno se elevaron los paredones y se colocó alambrado perimetral.

Por último, se hicieron las veredas nuevas, rampas de acceso para gente con movilidad reducida y nuevas escalinatas en la puerta de ingreso.

“Hoy estamos finalizando aquí las obras de ampliación del Centro de Salud del barrio General Belgrano. También estamos terminando la ampliación del Centro de Salud de Monte Hermoso, que inauguraremos en un mes. Seguimos colaborando con la salud y la educación pública, que son prioridades para nuestra gestión”.