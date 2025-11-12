Rally Neuquino: Ya son más de 30 los binomios inscriptos

Las inscripciones cierran el próximo martes

A falta de 6 días para que se cierren las inscripciones, los inscriptos ya superan los 30 para la anteúltima fecha del campeonato 2025 y segunda fecha de la Copa de Campeones.

En la A1 están inscriptos Bajeneta Manuel y Bejeneta Aylen de Plaza Huincul. En la categoría A6 se inscribieron Cairone Luis y Aburto Gabriel. En la A7 Tieri Jeremias y Almeira Carlos ya confirmaron su lugar.

En la N1 Ochoa Nicolas y Fagan Sabrina buscan defender el título y Elfi Patricio junto a Castillo Romina también ya confirmaron su participación en la categoría. Por último, en la clase N2L el binomio de Gomez Gustavo y Giugrida José ya se inscribieron.