La Provincia brindó patrocinio jurídico gratuito en casos de violencia de género

Se atendieron 55 situaciones de violencia de género e intrafamiliar en distintas regiones del territorio neuquino

Durante el transcurso de este año, la dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias —dependiente del Ministerio de Gobierno— brindó patrocinio jurídico gratuito en 55 situaciones de violencia de género e intrafamiliar en distintas regiones del territorio neuquino, garantizando así el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La asistencia legal se distribuyó en todo el territorio provincial: en la Región Confluencia se tramitaron 25 causas (3 en el fuero penal y 22 en el de Familia); en la Región de Los Lagos, 20 causas (13 penales y 7 de Familia); y en La Comarca, 10 causas (2 penales y 8 de Familia).

El servicio, provisto por un cuerpo de abogadas, tiene como objetivo eliminar la barrera económica que muchas veces impide a las víctimas acceder a la justicia. En este sentido, no es requisito acreditar la carencia de recursos para recibir la asistencia legal.

El cuerpo fue creado por la Ley Provincial N°3106, sancionada en 2018 y reglamentada en 2020, como una política pública destinada a fortalecer el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Además de intervenir en causas de alta complejidad del fuero penal —como femicidios, intentos de femicidio y delitos contra la integridad sexual—, el equipo también actúa en el fuero civil, principalmente en demandas vinculadas a cuotas alimentarias, regímenes de comunicación y divorcios, garantizando derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.

Actualmente, el cuerpo está conformado por cuatro profesionales, y se prevé su ampliación a cinco integrantes una vez que finalice el proceso concursal vigente y se establezca el correspondiente orden de mérito.