Invitan a jornada sobre manejo de cultivos hortícolas en Plaza Huincul

Estará a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, de la Agencia de Extensión Rural Centenario (AER – INTA)

El próximo viernes 14 de noviembre, se realizará en Plaza Huincul una jornada de capacitación sobre “Manejo de Cultivos Hortícolas y Control Biológico de Plagas”, destinada a productores y público en general.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:30 horas en el Centro de Veteranos de Guerra, ubicado sobre Ruta N°17, en el barrio Central. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, de la Agencia de Extensión Rural Centenario (AER – INTA), quien abordará distintas estrategias sostenibles para el manejo de cultivos y el control de plagas mediante métodos biológicos, reduciendo el uso de productos químicos y promoviendo prácticas agroecológicas.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos de productores locales y fomentar la producción hortícola sustentable en la región.

La capacitación es gratuita, y las personas interesadas pueden inscribirse comunicándose al 299-5838481.