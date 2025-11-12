Habrá corte programado de energía en Plaza Huincul

Debido a tareas de poda y mantenimiento preventivo en líneas de media tensión

Copelco informó que este jueves 13 de noviembre, entre las 14:30 y las 18:30 horas, se realizará una suspensión provisoria del servicio eléctrico en distintos sectores de Plaza Huincul, debido a tareas de poda y mantenimiento preventivo en líneas de media tensión.

Sectores y horarios afectados

De 14:30 a 15:00 hs: Avenida San Martín (entre Mariano Moreno y Rivadulla), barrios Soufal y Suyai .

Avenida San Martín (entre Mariano Moreno y Rivadulla), barrios y . De 14:30 a 18:30 hs: barrios Marcelo Berbel y Antu Malal.

Usuarios e instituciones alcanzadas

Durante el corte también se verán afectados usuarios singulares y establecimientos relevantes de la ciudad, entre ellos: YPF (Av. San Martín), CPEM N°58, Escuela N°22, Hotel Antu Malal, Municipalidad de Plaza Huincul, Museo Carmen Funes, Bomberos Voluntarios, Comisaría N°15, Defensa Civil, Banco BPN y Club Petrolero Argentino.

Asimismo, el corte alcanzará a comercios y servicios esenciales como Pinturería 3F, Ferretería Yago, Casa Vera, Baterías Schwab, Santa Milonguita, Farmacia Norte, Farmacia El Indio y Panadería Fénix.

Recomendaciones

Desde la cooperativa se aconseja desconectar electrodomésticos sensibles, evitar el uso de artefactos eléctricos durante el horario de suspensión y mantener las medidas de seguridad correspondientes.

Finalmente, se aclaró que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, pudiendo reprogramarse en caso de mal tiempo.