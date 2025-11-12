El CFP N°26 de Cutral Co presenta su Expo Venta 2025

El Centro de Formación Profesional N°26 de Cutral Co invita a toda la comunidad a participar de la Expo Venta 2025, que se realizará el jueves 13 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.
El evento tiene como propósito mostrar los conocimientos, habilidades y proyectos desarrollados por los estudiantes a lo largo del año en los distintos cursos que ofrece la institución. Además, la exposición busca fortalecer el vínculo entre la formación profesional y la comunidad, promoviendo la inserción laboral y el reconocimiento al trabajo de los futuros profesionales.
Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos espacios donde se exhibirán trabajos realizados en los cursos de:
- Operador de informática para la administración y gestión
- Tornero/a
- Carpintero de banco y operador de máquinas simples
- Soldador / Soldador básico
- Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso
- Armador de muebles de melamina
- Montador electricista domiciliario
- Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias
La Expo Venta 2025 es una oportunidad para conocer el esfuerzo y la creatividad de los alumnos y docentes, quienes durante todo el año trabajaron en la elaboración de productos y proyectos de alta calidad técnica.