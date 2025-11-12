El CFP N°26 de Cutral Co presenta su Expo Venta 2025

Se realizará el jueves 13 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.

El Centro de Formación Profesional N°26 de Cutral Co invita a toda la comunidad a participar de la Expo Venta 2025, que se realizará el jueves 13 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.

El evento tiene como propósito mostrar los conocimientos, habilidades y proyectos desarrollados por los estudiantes a lo largo del año en los distintos cursos que ofrece la institución. Además, la exposición busca fortalecer el vínculo entre la formación profesional y la comunidad, promoviendo la inserción laboral y el reconocimiento al trabajo de los futuros profesionales.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos espacios donde se exhibirán trabajos realizados en los cursos de:

Operador de informática para la administración y gestión

Tornero/a

Carpintero de banco y operador de máquinas simples

Soldador / Soldador básico

Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso

Armador de muebles de melamina

Montador electricista domiciliario

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias

La Expo Venta 2025 es una oportunidad para conocer el esfuerzo y la creatividad de los alumnos y docentes, quienes durante todo el año trabajaron en la elaboración de productos y proyectos de alta calidad técnica.