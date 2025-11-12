Decomisan más de 1.600 kilos de carne sin documentación sanitaria en Zapala

El Cippa, junto a la Policía del Neuquén y áreas de Bromatología, incautó un cargamento de 48 medias reses de cerdo y productos en mal estado, sin trazabilidad ni condiciones adecuadas de transporte.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) llevó adelante un operativo en la ciudad de Zapala en el que se decomisaron más de 1.600 kilos de carne sin documentación sanitaria. La acción se realizó en conjunto con la Policía del Neuquén y áreas de Bromatología municipales, con el objetivo de erradicar la comercialización informal de alimentos y proteger la salud pública.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento de 48 medias reses de cerdo, con un peso total de 1.430 kilos, que no contaban con certificado sanitario, documentación tributaria ni sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura realizadas en el lugar registraron valores entre 16°C y 20°C, muy por encima del rango permitido para el transporte seguro de carnes, lo que representa un riesgo sanitario por la posible proliferación de bacterias y contaminaciones cruzadas.

Además, el Cippa inspeccionó varias carnicerías de la localidad, donde se intervinieron unos 240 kilos de carne en mal estado, sin trazabilidad ni condiciones aptas para el consumo. Todo el material decomisado fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para las actuaciones administrativas y judiciales.

El gerente general del Cippa, Andrés Piotti López, destacó la importancia de los controles conjuntos y señaló que “los operativos son esenciales para evitar la venta de productos que no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las y los consumidores neuquinos”.

Asimismo, subrayó la relevancia del trabajo coordinado con otros organismos: “El trabajo conjunto con la Policía, las áreas de Bromatología y los municipios fortalece la capacidad de control del Estado. Cada acción preventiva significa evitar un riesgo sanitario y concientizar sobre la importancia de la formalidad en la faena y comercialización”, expresó.