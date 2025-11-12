ATE levantó el paro de auxiliares de servicio en la provincia de Neuquén

Fueron tres días de paro.

Esta mañana hubo una asamblea y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo informó a los trabajadores de educación que la medida se levantó tras haberse logrado resolver los puntos del reclamo vinculados al sistema de salud ocupacional.

En la reunión con las autoridades provinciales se analizó una serie de puntos. Se acordó que para enviar reemplazos a las escuelas por adecuación de tareas definitivas se debe dar el pedido de la escuela o el distrito; la edad promedio de 60 años para los hombres y 55 años para mujeres.

En cuanto a la evaluación del titular, dice el acta firmada, reposo o permanencia en el puesto laboral, se acordó que se deben dar las siguientes condiciones: los criterios de reemplazo; una antigüedad más de 15 años; y las limitaciones: 2 o más (por ejemplo: peso, altura, metros cuadrados, contacto con productos químicos, inhalación de productos químicos, escaleras, bipedestación, sedestación.

Por otra parte, para los auxiliares de servicio con adecuación de tareas y reducción horaria definitiva, se envía suplente y el agente sí o sí va a reposo, cumpla o no con los requisitos.

Por otra parte, se tratará en la comisión de Condiciones Laborales las excepcionalidades a los requisitos previo aprobar la asignación de un reemplazo por parte de la Dirección General de Auxiliares de Servicios.



Otro de los puntos abordados, fue en relación a los reclamos y apelaciones por parte del personal al otorgamiento o no de adecuaciones de tareas que se presenta ante la Junta Médica de Apelaciones y dado los informes presentados en respuesta, por parte de esta última se propone: Crear el ítem “Recurso Administrativo CCL en el sistema SISO.

En dicho ítem se utilizará para poder evaluar en CCL las excepcionales de adecuación de tareas, el agente podrá solicitarlas si previamente se emitió informe de Junta Médica de Medicina Laboral y dictamen de Junta Médica Permanente de Apelación cumplido estos requisitos los casos presentados serán analizados por esta Comisión y se dará respuesta a los recursos administrativos ante mencionados.

Respecto a los casos ya analizados por la Comisión de Condiciones Laborales los agentes con adecuaciones de tareas se concluye que luego de la fecha de junta médica indicada en SISO, harán uso de su licencia anual ordinaria, al finalizarla retomará la licencia por largo tratamiento por un término de 90 días con posterior evaluación.

Estuvieron presentes en la reunión por parte del Ejecutivo, Marcelo Bastías, Graciela Bonelli y la abogada Fernanda Pérez Gregori. Además de Vanesa Soto, Ricardo Tabia, Victoria Olmedo y Ariel Gallardo en representación del sindicato A.Τ.Ε.



Se ratificó la circular que disponía que el personal bajo convenio, los que continuarán en idénticas condiciones en el periodo del 10/11/2025 hasta el 13/02/2026.

Otro de los puntos relacionados a las visitas domiciliarias se acordó que “en caso de no encontrarse el agente ante la visita por parte del auditor médico solo se injustifique el día de visita y no la totalidad de la licencia. A este punto se hace saber que el área de medicina efectuará la corrección solicitada debiendo el agente en cuestión efectuar el descargo pertinente ante la ausencia domiciliaria”.

