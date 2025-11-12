ATE denunció que solo tres de las quince ambulancias del hospital están en funcionamiento

Repudia las declaraciones del ministro de Salud y del jefe de la Región Comarca y Limay, quienes aseguraron que hay ocho ambulancias en funcionamiento.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado en el que repudia las declaraciones del ministro de Salud y del jefe de la Región Comarca y Limay, quienes aseguraron que actualmente hay ocho ambulancias en funcionamiento en la zona.

Desde el gremio afirmaron que la situación real es muy diferente y que, de las quince ambulancias disponibles, solo tres y media se encuentran en condiciones de operar. El resto, indicaron, están rotas, fundidas o a la espera de reparación.

ATE también señaló que una de las unidades, que según las autoridades debería estar en el taller, continúa parada en el estacionamiento del hospital sin ser utilizada.

En el comunicado, el sindicato invitó a los funcionarios a recorrer las instalaciones del hospital para constatar personalmente el estado del parque automotor y la realidad que enfrentan los trabajadores día a día.

La organización gremial reiteró su preocupación por las condiciones en que se presta el servicio de emergencias, advirtiendo que esta situación afecta directamente la atención a la comunidad.