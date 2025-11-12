Acusaron al sospechoso de matar a un hombre en Picún Leufú

Se dispuso la prisión domiciliaria del acusado mientras avanza la investigación.

Un hombre fue acusado por el homicidio de otro ocurrido en Picún Leufú. La acusación fue por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El imputado, identificado como E.E.U quedó con prisión domiciliaria.

En una audiencia que dirigió el juez de Garantías, Ignacio Pombo, el funcionario de la fiscalía Matías Alonso formuló cargos contra E.E.U.

Según expuso el representante de la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 8:03, en el domicilio de un familiar de la víctima, Gustavo Amaro Santos, ubicado en el barrio La Esperanza de Picún Leufú.

El acusado llegó al lugar en una motocicleta, portando un arma de fuego y un cuchillo. La víctima salió de la casa con un machete de grandes dimensiones y comenzaron a discutir.

Fue en ese contexto que E.E.U realizó un disparo hacia Santos, pero no llegó a impactarlo. Alonso explicó que se inició una lucha, hasta llegar a la esquina de la avenida Maestro Sosa y la calle Mariano Moreno. Allí, el acusado efectuó un segundo disparo, que en este caso impactó en la zona abdominal de la víctima.

Santos falleció durante el traslado al hospital de Cutral Co, mientras que el acusado fue detenido por la policía en el lugar, cuando intentaba retirarse.

El funcionario de la fiscalía encuadró el accionar del imputado en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Prisión domiciliaria

En cuanto a las medidas cautelares, el representante de la fiscalía aclaró que si bien la gravedad del hecho hubiera justificado una prisión preventiva, consideró que una detención domiciliaria bastará para cautelar los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación –los testigos dijeron sentir temor- y la solicitó por dos meses.

El juez Pombo hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía, tuvo por formulados los cargos y ordenó la medida de encierro domiciliario por el plazo solicitado en un paraje cercano, con control policial diario. También fijó tres meses para desarrollar la investigación.