Abren las inscripciones para el torneo femenino de fútbol 25N, de Plaza Huincul

También se realizará un concurso de banderas y carteles alusivos al 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se anunció la apertura de inscripciones para participar del Torneo Femenino de Fútbol 25N, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 10 horas en el Club Silam.

El evento busca promover la participación, el trabajo en equipo y la reflexión sobre la importancia de erradicar la violencia de género, combinando el deporte con una propuesta artística y de sensibilización.

Durante la jornada también se realizará un concurso de banderas y carteles alusivos al 25N. Las participantes podrán expresar, a través de mensajes y diseños, su compromiso con la igualdad y el respeto. La mejor bandera o cartel será premiada.

Las interesadas en participar del torneo o del concurso podrán inscribirse hasta el 17 de noviembre comunicándose al 299 413 5680.