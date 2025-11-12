Abren las inscripciones para el jardín 3 de Plaza Huincul

Podrán inscribirse niñas y niños que cumplan 2 años hasta el 30 de junio de 2026

3 de Plaza Huincul informó que los días 12 y 13 de noviembre se realizarán las inscripciones presenciales para la sala de 2 años, correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Podrán inscribirse niñas y niños que cumplan 2 años hasta el 30 de junio de 2026. En esta oportunidad, se encuentra disponible únicamente el turno tarde.

Desde la institución se recordó que las familias deberán presentar la siguiente documentación al momento de la inscripción:

Fotocopia del D.N.I. del niño o niña

Fotocopia del acta de nacimiento

Fotocopia del carnet de vacunas

Fotocopia del D.N.I. de los tutores

Un carpetín colgante tamaño oficio

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede de la Escuela Infantil N° 3, en el horario establecido por la institución.